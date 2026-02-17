◆練習試合広島―楽天（１７日・コザ）今季２度目の対外試合となる練習試合・楽天戦のスタメンが発表された。ドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・中堅」、「２番・二塁」には同３位・勝田（近大）が入り、ドラフト６位・西川（神村学園高伊賀）は「９番・遊撃」を務める。広島の先発は以下の通り。１（中）平川２（二）勝田３（捕）石原４（三）佐々木５（一）林６（指）二俣７（左）佐藤啓８（右）辰見９（遊）西川Ｐ高