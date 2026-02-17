日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、16日に台湾で放送された『2026超級巨星紅白藝能大賞』の収録に初参加し、アジアから集ったトップアーティストたちの中で大トリを務めた。日本のグループとしてトリを務めたのは2020年のEXILE出演時以来2組目の快挙となり、日本アーティスト史上最速で日本の紅白と台湾の紅白に同時出演した。【ライブ写真】EJとKは欠席…圧巻のパフォーマンスを披露した&TEAM“台湾版紅白