剛腕らしい強烈な一撃だった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月16日の第1試合、東3局において、BEAST X・鈴木大介（連盟）が目の覚めるような剛腕を披露し、視聴者を熱狂させた。【映像】これぞ剛腕！たった1枚の高目を一発、倍満ツモこの局、鈴木大介は2万2100点持ちの3着目でスタート。配牌でドラの2筒が対子、さらにマンズで両面ターツが2つと、スピードと打点を兼ね備えたチャンス手を手にしていた。しかし、先手を取ったの