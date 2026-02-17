栃木県議会の２月定例会が１６日開会し、一般会計の総額でおよそ９６０６億円の２０２６年度の当初予算案などが提出されました。 県は県議会に一般会計の総額で９６０６億円８千万円の２０２６年度の当初予算案や、カスタマーハラスメントの防止に向けた条例案など合わせて６０の議案を提出しました。 予算案では、人づくり戦略として「とちぎ結婚サポーター制度」を創設し、県全体で結婚を応援する機運を醸成