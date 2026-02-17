キユーピーの25年11月期連結業績は、売上高5134億1700万円（前期比6.1％増）、営業利益346億2800万円（同0.9％増）、経常利益373億8900万円（1.4％増）、当期純利益305億600万円（42.4％増）。3期連続で最高益を更新した。国内主要カテゴリーで価格改定したほか、相場対応力の強化が利益に寄与。調味料、タマゴ、カット野菜などの価格改定と数量増も増収に貢献した。価格転嫁と生産性向上、付加価値化などで原料高騰の逆風を跳