世界で活躍の場を広げる「LSA」日本では実用機として運航が認められていないLSA(軽量スポーツ航空機)ですが、海外ではどんどん活躍の範囲を広げ続けています。【写真】えっスゴ…これが「韓国空軍パイロットの卵」が使う機体の操縦席ですチェコのLSAメーカーBRMアエロ社は同社のベストセラーLSA「ブリステルNG」を韓国空軍に納入したと発表しました。このモデルは欧州と米国のLSA規格に準拠した2人乗りの単発機で、2011年の登