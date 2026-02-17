大阪地検元トップからの性被害を訴える部下だった女性検事が「検察の対応で二次被害が拡大した」などとして、国などに損害賠償を求めて提訴しました。大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）は２０１８年、検事正としての地位を利用し官舎で酒に酔って抵抗できない状態だった当時の部下の女性検事に対し、性的暴行を加えたとして、準強制性交の罪に問われています。女性側は北川被告が性的暴行後も脅迫や口止めを行い、