京都市はノーベル賞を受賞した京都大学出身の２人に京都市名誉市民の称号を贈りました。京都市名誉市民の称号を贈られたのは、去年１０月ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学・坂口志文特別栄誉教授（７５）と化学賞を受賞した京都大学・北川進特別教授（７４）です。京都にゆかりがあり、社会発展に大きく貢献した人物に贈られるこの称号は、日本人初のノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士などにも贈られていて、坂口さ