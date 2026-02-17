フリーアナウンサー釜井美由紀（31）が16日までにインスタグラムを更新。行政書士試験に合格したことを報告した。「ご報告令和7年度行政書士試験に合格しました」とつづり、合格証を手にした近影を投稿した。「以前から興味があった法律系の資格を取ってみたいと、去年の初めに大学ぶりの法律の勉強を始めました。まだ息子が生後数ヶ月の頃だったので、思うように時間が確保できず…苦しい時もありましたがスキマ時間を見つけ