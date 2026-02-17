◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１６日＝大谷翔太】世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、フリーで世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌