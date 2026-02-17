◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ジョージアが冬季五輪初のメダルを獲得した。ショートプログラム（ＳＰ）２位のアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組はフリーも安定した演技をみせ１４６・２９点、合計２２１・７５点で銀メダルに輝いた。２０歳のメテルキナは「初めての五輪で２位というのはいい結果。今日やれることは全てやった」と