グラビアアイドル大空愛（27）が16日、インスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。「大空愛『仮想エロス』もう時期発売です。ぜひ見てね」とつづり、「4thDVD」「2月24日発売」「オフショット」のハッシュタグを付け投稿。バスタブの縁にGカップのバストを乗せた入浴ショットを公開した。この投稿に「あーん、可愛い」「早く見たい」などのコメントが寄せられている。