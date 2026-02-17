ドジャースでメジャー２年目を迎える佐々木朗希投手（２４）の仕上がりぶりを１６日（日本時間１７日）、ロバーツ監督が絶賛した。朗希は前日１５日（同１６日）に今キャンプ３日目にして初めてライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。打者のべ３人に対して１７球を投げて、最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークするなど、１安打１三振で、昨季までのスライダーを改良した新球も効果的に決まった。腕を組んで三塁付