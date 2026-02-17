「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が16日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。水着姿を投稿した。「2月バレンタインファンミーティングありがとうございます皆さんとバレンタインを過ごせて幸せでした生誕祭も一緒にお祝いしてくれたら嬉しいです」と記し、ツインテールの姿を公開。曲線美が際立つ白のハイレグひもビキニ水着ショットでポーズをとった。さ