現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（25）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。「KNOCKOUTガールズ2026の新コスチューム公開」と題し、格闘技イベント「KNOCKOUT」をラウンドガールなどで盛り上げる衣装を投稿した。「今年はUNLIMITEDルールのYELLOWチームを担当します」と報告。黄色と黒を基調としたウエスト58センチの細ウエストが際立つ新コスチューム姿で「UNLIMITEDルールらしく、コスチュームも危ないかんじが漂って