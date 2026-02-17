兵庫県の神戸空港は１６日で開港から２０年を迎え、空港内では記念式典などのイベントが開かれた。同空港を運営する関西エアポート神戸は、２０３０年４月に国際定期便の就航を目指しており、関係者は空港のさらなる発展を誓った。神戸空港は０６年２月１６日に神戸市が設置。運営は１８年４月から関西、大阪（伊丹）両空港を運営する関西エアポートグループが引き継いでいた。当初は、経営不振だった関空を活用するために国内