ウクライナ東部ドネツク州でロシアの空爆を受けた建物＝8日（ウクライナ軍提供・ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】ロシア、ウクライナと米国は17、18の両日、スイス・ジュネーブで高官協議を開く。和平実現に向け、焦点のウクライナ東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）の扱いや戦闘終結後のウクライナに米欧が提供する「安全の保証」について協議する見通し。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、米国