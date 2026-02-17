グラビアアイドルの〓野真央（22）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを投稿した。台湾で撮影した「週刊ヤングジャンプ」のカットは「ちょんまげヘアー！」と称した新ヘアスタイルを公開。頭のてっぺんで束ねた髪を手で上に上げてポーズ。ベッドの上で枕を抱え、胸元を大胆に露出した黒のビキニ水着姿を披露した。さらに「食べてるカップラーメン日本にあったら絶対爆売れするくらい美味しかった」