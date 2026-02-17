元乃木坂46の女優山下美月（26）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄でのオフショットを投稿した。「沖縄は暖かいなぁ！」とつづり、デコルテを開放した白のキャミソールにチェックのシャツ、デニムのダメージパンツをコーディネートしたカジュアルファッションを公開した。コバルトブルーの海を背に砂浜で風を感じたり、木陰で休憩したり、ハイビスカスの香りを満喫したり…。黒いサングラスをかけて自転車に乗るショ