Microsoftは2月11日(米国時間)、「Understanding AI search: A guide for modern marketers｜Microsoft Advertising」において、「(PDF) AI検索を理解する：マーケターのための実践ガイド(改訂版)」を公開した。これはAIを活用した情報検索環境の変化に対応するマーケティング担当者向けの最新ガイド。2025年に初版を発行して以来、生成AIの進化速度は加速し、情報の探し方や企業の露出機会は大きく変化している。今回の改訂版はこ