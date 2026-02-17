今月下旬に開催予定の第9回朝鮮労働党大会を前に、北朝鮮人民軍総政治局が、「対敵（対敵意識）」の強化を中核とする政治思想事業の執行を指示したことが分かった。13日、デイリーNKの北朝鮮内部軍関係筋によると、今月6日、南浦市に駐屯する第3軍団政治部をはじめ、全軍の政治部に対し、将校および兵士を対象とした政治思想教育を集中的に強化するよう求める総政治局の指示文が下達された。この指示文で総政治局は、党大会の開催