ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）について言及した。ドジャース加入1年目の24年は154試合で打率・272、33本塁打、99打点だったが、昨季は134試合で打率・247、25本塁打、89打点と成績を落とした。また、右翼の守備でも不安定さを露呈した。チームは3連覇に向けて、今オフに強打の外野手、タッ