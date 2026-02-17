伝統と革新が融合した比類なき個性ドゥカティは新型モデル「Formula 73（フォーミュラー73）」を発表しました。このモデルは、ドゥカティの伝説を築き上げ、今日まで続く指針となった1973年式の「750 Super Sport Desmo（750スーパースポーツデスモ）」と、その時代の精神を現代に蘇らせた一台です。Formula 73のイメージソースとなった「750 Super Sport Desmo」は、ドゥカティのロードバイクとして初めてデスモドロミック・