握手するミリバンド英エネルギー安全保障・ネットゼロ相（左）と米カリフォルニア州のニューサム知事＝16日、ロンドン（YuiMok/PA通信提供・AP＝共同）【ロンドン、ワシントン共同】英政府は16日、米西部カリフォルニア州と洋上風力発電など再生可能エネルギー分野での連携強化で合意したと発表した。ロンドンでミリバンド英エネルギー安全保障・ネットゼロ相とニューサム州知事が覚書に署名した。これに対し気候変動問題を「