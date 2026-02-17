先週は３勝を挙げた佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。１７日は５鞍に騎乗する。中でも６レースのサトノドルチェは前走１年２か月ぶりに手綱を執って２着と結果を出した。休み明け３走目で状態もアップしており勝利に向けて期待が高まる。１ＲナットビーワンＣ４ＲラスクミソＣ５ＲイレブンアップＢ６ＲサトノドルチェＢ７ＲアーニャワクワクＢ（本紙評価）