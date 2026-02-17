日本テレビは１６日、後楽園ホールで「有田哲平の日テレプロレス噺２」を開催した。イベントでは、日程、会場は未定だが第３弾の開催を発表した。このイベントは、日テレプロレスアーカイ部として往年の名勝負をイベントやＹｏｕＴｕｂｅで展開する日テレスポーツと大人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』が強力タッグを結成し日テレに眠るプロレスの膨大な名勝負の中から有田が全力で