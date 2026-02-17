ひな祭りやハレの日などのご飯ものに、あるとうれしい『ちらしずし』。〈すしめし〉の作り方だけマスターしておくと、お家でもおいしい『ちらしずし』ができ上がりますよ。コツは全部で３つ！でも難しいことはひとつもないのでご安心を。【必ずおいしく！ のコツ】すしめしの仕上がりがおいしさの最大のポイント。堅めに炊いて、すし酢を混ぜたら手早くさます！まず１つ目のコツは……ご飯を堅めに炊くこと。お米2合を洗ってざる