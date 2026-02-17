道民はキタキツネには絶対に手を触れない 実はちょっと深刻な「野生動物」事情 キタキツネは北海道の全域に生息しており、数も多いため都市近郊でもよく見かけます。しかし、道民は絶対にキタキツネに触れようとしません。エキノコックスという寄生虫がいるからです。エキノコックスはキツネの腸内で卵を産み、糞を介してネズミの体内に入り、そのネズミをキツネが食べて成虫になると、再び卵を産みます。 人体にエキノコッ