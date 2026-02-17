あなたの上司は大丈夫？ヤバい上司を見破る為に知っておきたい4つのタイプとは 上司を研究して上手な対処法を学ぶ 「この資料、明日までにまとめておいて」。仕事が忙しいときに限ってやってくる、上司からの急なムチャぶり。ここではっきりと断れたらどんなに楽なのかと思いますが、上司の機嫌を損ねて自分の評価が下がったらと考えると、嫌でも笑顔で引き受けざるを得ません。 もちろん、それで評価が上がるなら頑張った甲斐