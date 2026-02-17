どんな善良な人でも犯罪行為を犯す危険性がある怖い理由 服従を起こさせる５つの社会的勢力 私たちはグループでなにかを決めるとき、本心では違うことを思っているのに、周囲に合わせて同調してしまうことがあります。こうした上辺だけの同調のことを「外面的同調」といいます。 たとえば、これからみんなでカラオケに行こうと盛り上がっているときに、本当は家に帰りたいにも関わらず、「ここで断ったら場をシラけさせる