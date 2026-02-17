阪神の岩崎優投手（34）、岩貞祐太投手（34）、糸原健斗内野手（33）、長坂拳弥捕手（31）の4選手が17日、第4クール初日から宜野座組へ合流した。2月1日からは若手主体の具志川組スタートでじっくりと調整し、満を持して主力の練習へ合流となった。ベテランらを迎え、連覇を目指すシーズンへ向け、総仕上げに入る。