俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合ほか毎週日曜後8：00）の第7回が、2月22日に放送される。15日放送の第6回ラストに流れた次回予告では、白石聖演じる直がふらつく姿が映し出され、視聴者の間で心配と憶測の声が広がっている。【写真】退場フラグ？心配の声が寄せられている重要キャラ（右）本作は2026年放送の第65作大河ドラマ。戦国時代のど真ん中を舞台に、天下人・豊臣秀吉の弟である豊