国内で特殊詐欺の被害が過去最悪となる中、政府は国際的な犯罪拠点とされる東南アジアでの対策強化に向け最大5億円規模の援助を行います。【映像】デルフィン・シャンツ氏の発言無償資金協力の対象は、犯罪組織が拠点を置くとされるタイやカンボジア、ラオス、ベトナムの4カ国です。日本でも被害が広がる組織犯罪に対処するため、政府は国連機関を通じて最大5億1600万円の援助を行います。国連薬物犯罪事務所 デルフィン・シ