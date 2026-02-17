免疫生物研究所に物色人気集中、カイ気配で一気に株価水準を切り上げている。製薬企業や大学、大病院向けなどに研究用試薬や診断薬を供給しており、抗体医薬分野での実績が高い。また、遺伝子組み換えカイコの研究開発では業界の先駆者的存在で、医療機器用など多方面の需要に対応している。そうしたなか、１６日取引終了後、韓国で「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」に関する特許を取得したことを発表、これが足もとの株価を強く