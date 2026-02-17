マネジメントソリューションズが寄り付き大口の買い注文に商いが成立せず、気配値でスタートする人気となった。同社は大手企業を顧客対象にプロジェクト管理業務などを中心とするコンサルティングサービスを手掛けるが、足もとの業績は好調な推移を続けている。 １６日取引終了後に発表した２５年１２月期決算は営業利益が２７億４２００万円で着地。前の期が１４カ月の変則決算のため比較はできないが、