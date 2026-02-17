平山ホールディングスが４連騰で上場来高値を更新している。同社は１６日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４．１％増の１８７億９９００万円、最終利益は同３７．２％増の６億７４００万円となった。２ケタの増益で着地したことに加え、株式分割も発表し材料視された。 インソーシング（構内作業請負）・派遣事業では防衛や医療機器、電子デ