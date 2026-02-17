ＫｅｅＰｅｒ技研は一進一退。同社は１６日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の単独決算を発表。あわせて通期の業績予想を見直した。今期の営業利益予想は従来の８０億円から７２億８７００万円（前期比２．７％増）に引き下げた。一方、売上高予想は据え置き、最終利益予想に関しては投資有価証券売却益の計上により従来の７２億円から９３億４０００万円（同９１．０％増）に引き上げた。特別利益