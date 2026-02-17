[2.16 ラ・リーガ第24節 ジローナ 2-1 バルセロナ]ラ・リーガ第24節が16日に開催され、首位バルセロナは敵地で12位ジローナに1-2で敗れた。12日のコパ・デル・レイ準決勝第1戦アトレティコ・マドリー戦(●0-4)に続き、公式戦2連敗。レアル・マドリーに首位の座を奪われ、勝ち点2差の2位に後退した。バルセロナは前半から多くのチャンスをつくりながらゴールを奪えず。アディショナルタイム3分のFWラミネ・ヤマルのPKも右ポスト