松屋フーズホールディングスが大幅続落。株価は前日に比べ５％超の下落となった。１６日取引終了後に公募増資の実施を発表しており、１株当たり利益の希薄化が警戒されている。１４０万株の公募増資と需要状況に応じて上限２１万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。調達金額は手取り概算約１０１億円で、子会社である松屋フーズの新規店舗開設にかかる設備投資資金に充てる。発行済