【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAが、2月20日に発売となる『VOCE』4月号通常版の表紙に初登場する。 ■素に近いナチュラルな美しさを放つHANA 撮影では、いつもの“つよつよ”なムードとはひと味違う、ミニマルなメイクと洗練された衣装で、あらたな表情に挑戦。HANAの素の美しさと力強さが溢れるビジュアルを切り取った。 朝早くからの撮影にもかかわらず、メンバーはまるで衣装かと思うほどに雰囲気