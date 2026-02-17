ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で銅メダルを獲得した21歳の小野光希（バートン）が16日、日本テレビ系の五輪番組に出演。表彰式で話題になった“奇跡の一枚”の当時の心境を明かしている。このオリンピックで最も印象的な写真の一枚だ。表彰台に乗り、メダルをかけてもらった小野。雪が舞い散る中、両手で愛おしそうに持ち、感慨深げに勲章を見つめている。2022年の北京五