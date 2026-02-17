誠恵高等学校芸術コースの生徒2名が、岐阜県多治見市で開催される「第5回 全国やきもの甲子園2026 入賞・入選作品展」に入選しました。静岡県の同校から5年連続での入選は県内初の快挙となります。 誠恵高等学校「全国やきもの甲子園」入選作品 全国やきもの甲子園は、岐阜県多治見市を舞台に開催される高校生を対象とした日本最大級の陶芸コンテストです。2021年に創設され、2026年で5回目を迎える格式ある大会と