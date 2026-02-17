侍ジャパンのＷＢＣ事前合宿が１７日、第２クールの初日を迎えた。９時過ぎにメイングラウンドのスタンドが開放されたが、いきなり場内アナウンスが響いた。内容は午前中のメイングランドでの練習は近藤と周東、森下の３人だけというもの。投手と捕手、内野手は木の花ドームで非公開練習を行うため、観客は様子を見ることができない。午前中は３人だけのアップやキャッチボールなどを見ることになりそうだ。バックスクリーン