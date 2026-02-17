「特殊詐欺の王」がカンボジアで拘束された。一見、朗報に見えたニュースの裏で、日本にとって見過ごせない“新たな火種”がくすぶり始めている。詐欺拠点の摘発で行き場を失った構成員たちが、第三国パスポートを取得し、日本へ流入しているというのだ。すでに短期滞在外国人による“ヒットアンドアウェー型”犯罪は増加傾向にあり、元当事者や現地事情に詳しい関係者は「受け子だけでなく強盗への転用もあり得る」と警鐘を鳴らす