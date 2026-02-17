とちぎテレビ 立憲民主党県連は１６日臨時の幹事会を開き、８日に行われた衆議院選挙で栃木２区から立候補して落選した福田昭夫氏が、中道改革連合を抜ける考えを明らかにしました。 福田氏はこれまで７期を務めたベテランでしたが比例での復活当選もならず、とちぎテレビの取材に対し、旧公明党の候補が単独比例の上位になり全員が当選したことについて「あまりに不公平。許すわけにはいかない。こんな選挙はない」と話し