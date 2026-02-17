東京電力ホールディングスが新潟県・柏崎刈羽原発の14年ぶりの再稼働を実現し、4年半ぶりの中期経営計画の改定にこぎ着けた。【写真】東京電力HDの小林会長「原発再稼働の壁を乗り越え、経営的には節目感が生まれている」（経済産業省幹部）東京電力のロゴ ©︎時事通信社東電HD会長の小林喜光氏（79）の在任期間は今年6月で丸5年を迎える。昨年は日本生産性本部会長にも就任しており、「もう少し早く交代してもおか