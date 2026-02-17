―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 発達障害に関する資格を持っているお笑い芸人の鳥居みゆき氏と、特別支援学校の寄宿舎で働いた経験がある作家のこだま氏が初対面。「生きづらいのがデフォルトです」──障害＝できないことが多い2人が、“普通”という世間の物差しに対する違和感を語り合った。◆世界はちょっと変な人たちがつくっている白のパジャマ姿で目を見開き、「ヒットエンドラーン！」と叫び踊るネタでブレイ