秋北バスは17日から全ての路線で一般路線バスの平常運行を再開したと発表しました。秋北バスの一般路線バスは、大雪により道路状況が悪化し運行の安全が確保できないとして、路線の一部区間で迂回運行を行っていました。秋北バスの発表によりますと、一部の区間で迂回運行が続いていた「上陣場」「矢立ハイツ」の両路線について、上陣場地内の除排雪が行われたことから17日の始発から平常運行を再開し、これですべての一般路線バス