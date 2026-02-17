2月14日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。長男・長女・次女の3児の母である藤本が、兄妹ゲンカについて語った。【関連】藤本美貴、反抗期の息子と接する難しさを語る「こっちも意地になっちゃいますよね」今回の動画では、藤本が家族でハワイ旅行に行った際に、長男と一緒にキッチンで料理する様子の動画を、夫・庄司智春（品川庄司）と一緒に見ながら振り返る企画を公開。この中で、長女と次女が