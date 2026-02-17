今年も夢の対談が実現！阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問（６８）と、日本ハム・新庄剛志監督（５４）が２年連続で沖縄県のエナジックスタジアム名護でぶっちゃけトークを展開した。来訪を歓迎した新庄監督が、昨季の２位から１６年以来の優勝を目指すシーズンを前に、監督として日本一と２度のリーグ優勝経験を持つ阪神の大先輩を質問攻めにした。球界屈指のカリスマ性を持つ２人による貴重な掛け合いの裏側とは−。◇